Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка
3 августа 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Налоговые службы обрушились на грузоперевозчиков. Проверки прошли в крупных компаниях – вначале в «Глобал Логистик Транспорт», в марте – в РАТЭК, а в июле ФНС заглянула в отчетности «ЛидерТранс». По итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб. Подозрительно низкую чистую прибыль – по сравнению с выручкой – заметили и у РАТЭК.
Документы «ЛидерТранс» не ускользнули от следователей. СК по Набережным Челнам выяснил, что в конце каждого отчетного периода перевозчик заключал договоры с фирмами-«однодневками». Контрагенты при этом ничего не делали, но база налога на прибыль занижалась, пишет versia.ru.
К слову, по итогам проверок владелец «ЛидерТранс» поспешил покинуть пределы страны. Напомним, что ЦБ готовит проект по запрету на выезд за границу для топ-менеджеров проблемных банков. Эксперты уверены, что нововведение может распространиться и на компании других отраслей.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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