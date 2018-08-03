Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка

Налоговые службы обрушились на грузоперевозчиков. Проверки прошли в крупных компаниях – вначале в «Глобал Логистик Транспорт», в марте – в РАТЭК, а в июле ФНС заглянула в отчетности «ЛидерТранс». По итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб. Подозрительно низкую чистую прибыль – по сравнению с выручкой – заметили и у РАТЭК.

Документы «ЛидерТранс» не ускользнули от следователей. СК по Набережным Челнам выяснил, что в конце каждого отчетного периода перевозчик заключал договоры с фирмами-«однодневками». Контрагенты при этом ничего не делали, но база налога на прибыль занижалась, пишет versia.ru.

К слову, по итогам проверок владелец «ЛидерТранс» поспешил покинуть пределы страны. Напомним, что ЦБ готовит проект по запрету на выезд за границу для топ-менеджеров проблемных банков. Эксперты уверены, что нововведение может распространиться и на компании других отраслей.