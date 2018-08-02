Борис Дубровский предложил проводить Всероссийский день поля на Урале
2 августа 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 2 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский открыл сельскохозяйственную выставку, куда приехали представить свои лучшие технологии, технику и товары более ста производителей. Он предложил проводить это мероприятие на Урале на постоянной основе.
Выставка "День Уральского поля" каждый год собирает лучших сельхозпроизводителей со всей страны. В этом году почетными гостями мероприятия стали зам полпреда президента России в УрФО Александр Моисеев и руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев.
Борис Дубровский предложил организовывать эту выставку на Урале, и Александр Моисеев обещал лоббирование этой хорошей идеи. Кроме того, губернатор заявил, что аграрии должны собрать в этом году более 2 миллионов тонн зерна, и отметил, что все получится.
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