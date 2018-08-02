Титов заявил, что пенсионного возраста быть не должно

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с заявлением, что человек должен выходить на пенсию при выработке определённого стажа, а не при достижении определённого возраста.

По его словам, государство должно установить для каждой профессии стаж. В таком случае после его выработки человек сможет выйти на пенсию. Российский предприниматель также сообщил, что люди должны иметь возможность «играть» своим стажем. Например, если человек хочет выйти на пенсию раньше, он сможет «докупить» свой стаж. Помимо этого, покупка стажа должна быть доступна для тех, кто не смог выработать весь положенный срок по закону, однако при этом хочет получать пенсию в полном размере, сообщает «Экономика Сегодня».