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Андрей Турчак назвал требование для успешного развития цифровой экономики в РФ
1 августа 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Для успешного развития цифровой экономики в РФ потребуется масштабирование лучших практик цифровизации традиционных отраслей. Такую точку зрения на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации озвучил вице-спикер верхней палаты парламента, председатель Совета, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак отметил, что в роли заказчиков цифровизации должны выступить не специалисты в области IT-технологий, а генеральные директора предприятий, отраслевые объединения и регуляторы отрасли. Все они должны знать о реальном экономическом эффекте, который уже сегодня получают многие компании, и инвестировать в цифровизацию производства, сказал вице-спикер Совета Федерации.
Андрей Турчак добавил, что необходимо принимать меры, направленные на поддержку и развитие российских производителей инфраструктурных решений, платформ и технологий. По словам Турчака, без этого не может быть речи не только о цифровом суверенитете России, но и об устойчивости развития ее экономики.
Совет по развитию цифровой экономики был создан в апреле текущего года. В состав новой структуры вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Первое заседание Совета под председательством Андрея Турчака прошло сегодня в городе Гусеве Калининградской области, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
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