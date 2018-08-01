СМИ: в России планируют построить автомагистраль за 1,2 триллиона рублей

В СМИ появилась информация о планах строительства в России автомагистраль за 1,2 триллиона рублей. Предполагается, что дорога, о которой идет речь, появится на Черноморском побережье страны.

Данная скоростная трасса, которая якобы будет состоять из четырех полос, станет наиболее коротким путем из Сочи в Джубгу, сообщает в среду утром издание "Ведомости", ссылаясь на информацию трех федеральных чиновников. Предполагается, что время в пути будет сокращено с четырех часов до одного.

Уточняется, что новая дорога будет построена в отдалении от населенных пунктов. Сроки реализации данного проекта пока не называются.