Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске
31 июля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Компания InSales в этом году запускает цикл семинаров "Будущее современного ритейла", в рамках которых мы с вами вместе разберемся во всех тонкостях электронной торговли, найдем все подводные камни, поговорим о нюансах и новшествах в законодательстве и многом другом.
Семинар в Челябинске пройдет уже 10 августа.
В рамках семинара мы обсудим такие темы, как:
• аналитика рынкаинтернет-торговли за 2017 год;
• тренды 2018 и как быть на шаг впереди конкурентов;
• как создать идеальны сайт интернет-магазина;
• как увеличить продажи интернет-магазина при помощи рекламных сервисов;
• секреты и реальные кейсы использования контекстной рекламы региональными интернет-магазинами;
• какие инновации для интернет-магазинов разработали в Почте России;
• как организовать качественную доставку в интернет-магазине и как она влияет на рост продаж;
• необходимость CRM для обычного и интернет-магазина;
• 54-ФЗ и почему не стоит его бояться;
• онлайн-кассы и работа с ОФД;
• преимущества онлайн-бухгалтерии;
• налоговый вычет для предпринимателей;
• и многое другое.
Будет очень много кейсов, интересных цифр и показателей, а значит будет очень полезно и интересно. Среди спикеров представители InSales, Почты России, ЕКАМ, Моё дело, myTarget (mail.ru), Точка Банка, СДЭК и CRMagent.
Кроме того, у Вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы, пообщаться и обменяться опытом с участниками семинара: владельцами и управляющими бизнеса, интернет-маркетологами.
Мероприятие состоится 10 августа в отеле RadissonBlu по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 179.
Начало регистрации в 10:30. Парковка возможна на прилегающей к отелю территории.
Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес