Компания InSales в этом году запускает цикл семинаров "Будущее современного ритейла", в рамках которых мы с вами вместе разберемся во всех тонкостях электронной торговли, найдем все подводные камни, поговорим о нюансах и новшествах в законодательстве и многом другом.

Семинар в Челябинске пройдет уже 10 августа.

В рамках семинара мы обсудим такие темы, как:

• аналитика рынкаинтернет-торговли за 2017 год;

• тренды 2018 и как быть на шаг впереди конкурентов;

• как создать идеальны сайт интернет-магазина;

• как увеличить продажи интернет-магазина при помощи рекламных сервисов;

• секреты и реальные кейсы использования контекстной рекламы региональными интернет-магазинами;

• какие инновации для интернет-магазинов разработали в Почте России;

• как организовать качественную доставку в интернет-магазине и как она влияет на рост продаж;

• необходимость CRM для обычного и интернет-магазина;

• 54-ФЗ и почему не стоит его бояться;

• онлайн-кассы и работа с ОФД;

• преимущества онлайн-бухгалтерии;

• налоговый вычет для предпринимателей;

• и многое другое.

Будет очень много кейсов, интересных цифр и показателей, а значит будет очень полезно и интересно. Среди спикеров представители InSales, Почты России, ЕКАМ, Моё дело, myTarget (mail.ru), Точка Банка, СДЭК и CRMagent.

Кроме того, у Вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы, пообщаться и обменяться опытом с участниками семинара: владельцами и управляющими бизнеса, интернет-маркетологами.

Мероприятие состоится 10 августа в отеле RadissonBlu по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 179.

Начало регистрации в 10:30. Парковка возможна на прилегающей к отелю территории.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.