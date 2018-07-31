//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В квартиру солиста группы "Би-2" проникли злоумышленники
- В Москве экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный
- Милонов раскритиковал Бузову и пожелал телеведущей пойти доить коров
- Автору серии романов о Гарри Поттере исполняется 53 года
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК
31 июля 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Владимир Путин произвел ротацию состава Комиссии по развитию ТЭК. В нее вошел депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, который выступает председателем профильного комитета Госдумы по экологии.
Напомним, что Путин основал данное объединение в 2012 году, в него вошли представители крупного бизнеса страны,а также федеральные чиновники. Комиссия занимается развитием топливно-энергетического комплекса, заботится о технической, экономической и экологической безопасности и обеспечивает бесперебойные поставки сырья в стране.
Как отмечает политолог Александр Мельников, это уже второе значимое назначение представителей Южного Урала за последнее время на ключевые места федерального уровня. На минувшей неделе главу региона Бориса Дубровского Путин назначил членом президиума Госсовета. По мнению политолога, эти два назначения в федеральные органы дадут им новые возможности, а эффективность их взаимодействия для региона - только усилится.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске 11:25
Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК 11:16
Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким Бориса Тренина 30.07 18:18
Бизнесмены Южного Урала могут получить микрозайм до 3 миллионов рублей 30.07 14:21
Клиенты Челиндбанка могут оплачивать покупки с помощью Google Pay и Samsung Pay 30.07 13:06
//Новости МирТесен
Южный Урал стал 15-м среди регионов с наименьшими долгами 27.07 13:10
Еманжелинску подарят на день города детскую площадку 27.07 10:11
Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли 27.07 08:26
//Новости Гнездо.ру
В Златоусте открылся новый дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 27.07 08:23
Выпускник Детского фонда "Андрюша" принят в театр "Табакерка" 26.07 13:18
В борьбе за детские души: саентологи потребовали закрыть газету "ЮП" 26.07 11:55
//Новости Redtram
Челябинские каратисты покорили Казбек 26.07 10:32
Бизнес-мероприятия с Китаем расписали на год вперед 26.07 10:22
В Челябинске появится седьмой кассационный суд 26.07 09:57
//Новости ADWILE
Бизнес-элита или муниципальная власть 26.07 09:39
Борис Дубровский назвал 4 направления развития Челябинска 25.07 14:04
Новый скейт-парк в Челябинске предадут муниципалитету 25.07 13:19
В микрорайоне Парковый сегодня пройдет День здоровья 25.07 08:42
На Южном Урале мошенники вновь меняют исправные счетчики 25.07 07:29
Борис Дубровский поедет с президентом России на саммит в ЮАР 24.07 16:42
//Новости партнеров
На Южном Урале зарегистрировали кластер легкой промышленности 24.07 15:27
В Челябинске проведут еще один тест-драйв автобуса на газе 24.07 15:20
СтритРадио «прокачало» Ленина и Кирова 24.07 12:22
В Челябэнерго утвердили на должность главного инженера 24.07 09:45
Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск 23.07 12:39