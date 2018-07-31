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Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК

31 июля 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК

Владимир Путин произвел ротацию состава Комиссии по развитию ТЭК. В нее вошел депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, который выступает председателем профильного комитета Госдумы по экологии.

Напомним, что Путин основал данное объединение в 2012 году, в него вошли представители крупного бизнеса страны,а также федеральные чиновники. Комиссия занимается развитием топливно-энергетического комплекса, заботится о технической, экономической и экологической безопасности и обеспечивает бесперебойные поставки сырья в стране.

Как отмечает политолог Александр Мельников, это уже второе значимое назначение представителей Южного Урала за последнее время на ключевые места федерального уровня. На минувшей неделе главу региона Бориса Дубровского Путин назначил членом президиума Госсовета. По мнению политолога, эти два назначения в федеральные органы дадут им новые возможности, а эффективность их взаимодействия для региона - только усилится.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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