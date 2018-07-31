Южный Урал стал одним из трех лучших экспортеров
31 июля 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Экономисты подсчитали, что в 2017 году Южный Урал стал одним из трех лучших экспотреров несырьевого и неэнергетического товара сразу в пять стран.
Как уточнил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, регион существенно увеличил свои поставки в Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Иран.
-Мы являемся самым весомым регионом в России по общему экспорту в Узбекистан, при этом опередив Москву и Московскую область, стоим на втором месте после столицы по поставкам в Иран, причем опережая Астрахань, - подчеркнул глава региона. - Это хорошо. В этом году сохраняются позитивные тенденции.
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