Южный Урал стал одним из трех лучших экспортеров

Экономисты подсчитали, что в 2017 году Южный Урал стал одним из трех лучших экспотреров несырьевого и неэнергетического товара сразу в пять стран.

Как уточнил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, регион существенно увеличил свои поставки в Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Иран.

-Мы являемся самым весомым регионом в России по общему экспорту в Узбекистан, при этом опередив Москву и Московскую область, стоим на втором месте после столицы по поставкам в Иран, причем опережая Астрахань, - подчеркнул глава региона. - Это хорошо. В этом году сохраняются позитивные тенденции.