Владимир Путин подписал закон о переходе из одного НПФ в другой

Пенсионные фонды будут подробно информировать россиян о рисках досрочного перевода накоплений. Закон об этом подписан президентом Владимиром Путиным. Новые требования вступают в силу 1 января 2019 года.

Сейчас предусматривается, что при переходе гражданина из одного фонда в другой чаще, чем раз в 5 лет он лишается дохода с момента предыдущего перехода. НПФ скорее всего о возможных потерях информировать не будут. Банк России сообщал, что физлица при досрочных переходах лишились примерно 80 млрд рублей.

Подписанный закон предусматривает, что гражданин сможет отправить заявку о своем желании досрочно перейти из одного фонда в другой, использовав портал госуслуг и получив от НПФ информацию о вероятных потерях инвестиционного дохода в связи с этим.