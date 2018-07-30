Бизнесмены Южного Урала могут получить микрозайм до 3 миллионов рублей

В МФЦ "Территория Бизнеса", который был открыт благодаря инициативе главы региона Бориса Дубровского, вырос максимальный размер микрозайма.

Теперь представители малого и среднего бизнеса смогут получить до 3 миллионов рублей, которые можно будет направить в качестве инвестиций или увеличения "оборотки".

Как уточнил замгубернатора Руслан Гаттаров, Борис Дубровский дал предпринимателям "не рыбу, а удочку". Появление микрозаймов на хороших условиях (7.5-7.7 процентов годовых, срок кредита - до года) стало одним из шагов по переходу от невозвратной системы поддержки бизнесменов к возвратному. Это дисциплинирует предпринимателей и дает им прекрасный шанс развивать экономику региона.