Кто заработал и потерял на чемпионате мира

Завершился Чемпионат мира по футболу в России, и ещё не все иностранные болельщики покинули нашу гостеприимную страну, но бизнес уже подводит итоги своих заработков за этот горячий летний месяц.



Нетрудно догадаться, что бизнес, как кредит с дебетом, разделился на две категории - кто заработал на этом мероприятии и кто потерял. Большой доход получили кафе, бары и рестораны, находившиеся на центральных улицах городов. По продаже пива они побили рекорды. В некоторых городах даже наблюдался дефицит этого пенного напитка, что ограничивали его продажу двумя кружками в одни руки. Даже несмотря на запрет ФИФА на продажу алкогольных напитков в местах проведения футбольных игр, только на одном пиве некоторые подняли свои квартальные бюджеты. Взять хотя бы Никольскую улицу в Москве, ставшую неофициальным центром болельщиков. Здесь яблоку негде было упасть, все места в барах и на уличных террасах были заняты 24 часа в сутки.



Неплохо заработали владельцы городских хостелов, недорогих гостиниц. В городах чемпионата у них все номера были заняты. Даже владельцы собственных квартир неплохо сдавали их под ночлег фанатам - цены кое-где доходили до 70 000 руб. в сутки.



Но кого-то ожидала и неудача. Так, некоторые бары и рестораны на второстепенных улицах поменяли ради чемпионата свою привычную программу в надежде заработать, отказались от культурных мероприятий, постоянных клиентов и в итоге потеряли. Там где в обычные дни они получали по 1 млн рублей с футбольными фанатами они недобрали до 750 тыс. К тому же их сопутствующие убытки были на украденных флагах стран, которые в данный момент играли, их обычно вывешивают на фасадах питейных заведений.



Около 1 млн рублей потеряла Российская железная дорога, бесплатно перевозившая болельщиков по специально оформленному паспорту. Фанаты разворовали на память ложки, подстаканники, скатерти и прочий инвентарь.



Не заработали и экскурсионные фирмы. Футбольные фанаты оказались людьми ограниченными, ничего кроме футбола и пива их не интересует - ни история города, ни архитектура.



На сувенирах тоже многие прокололись. ФИФА запатентовала почти все варианты, связанные с чемпионатом, вплоть до "Москва 2008", "Россия 2008". Эти бренды теперь можно будет использовать только через 8 лет. И те, кто неосмотрительно изготовил сувенирную продукцию, не согласовав надписи с юристами, потеряли от 400 тыс. до 1 млн. рублей, либо вовремя отказавшись полностью от заказа и выплатив типографиям неустойку, либо просто складировав сувенирку, которую по закону продавать нельзя. Штрафы гораздо серьёзнее возможной выручки.



Ещё одной причиной несбывшихся надежд предприниматели назвали бюрократию как в самой ФИФА, так и среди чиновников в отдельно взятой нашей стране.



