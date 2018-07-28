Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно расплачиваться картой

В Сбербанке сообщили, что россиянам опасно расплачиваться картой в целом ряде стран мира. Кражи средств со счетов происходят чаще всего при помощи скимминговых устройств для считывания информации.

Наиболее распространены подобные случаи во время отдыха граждан России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, передает РИА "Новости". Чаще это происходит в маленьких торговых точках или уличных банкоматах. Лучше всего снимать деньги на территории крупных сетевых магазинов.

Нередкими являются и кражи средств при утрате карт или пин-кода, вследствие чего россиянам рекомендуют внимательно следить за своими сумками и прикрывать рукой клавиатуру во время набора пароля.