ЦБ и Минфин РФ скрывают, куда спрятали 100 млрд долларов
26 июля 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Финансовые аналитики и эксперты гадают, куда Центробанк и Минфин страны подевали выведенные из американских ценных бумаг 100 млрд долларов США, принадлежащие России.
Опасаясь дальнейшего ужесточения антироссийских санкций финансовые власти страны закономерно и оправданно переложили активы России в другую копилку. Вероятнее всего, тоже американскую. Предполагают, что их могли вложить в депозиты в зарубежных банках. Но информация об этом тщательно скрывается.
Это и понятно, с одной стороны, зачем чтобы об этом узнали те же американцы. Хотя аналитики сомневаются, что можно так надёжно перепрятать деньги, чтобы их следы вовсе исчезли. По другому мнению, финансовая стабильность американской экономики важна для всего мира, поэтому те же китайцы стабильно держат в американских ценных бумагах 1,1–1,2 трлн долл. К тому же перемещение такой огромной массы денег на российский рынок грозит финансовой нестабильностью. С другой стороны, народ должен знать, где его деньги.
Пока следопыты разыскивают 100 млрд долларов государственные мужи хранят молчаливое спокойствие. Им как профессионалам лучше знать, когда, где и в чём хранить народные деньги. Главное, чтобы не было финансового кризиса и войны.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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