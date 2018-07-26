Бизнес-мероприятия с Китаем расписали на год вперед
26 июля 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
После успешной конференции, которая прошла недавно в Челябинске с представителями бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян, стороны подготовили план мероприятий на год вперед.
4 июля была запущена авиалиния, по которой раз в неделю курсирует самолет из Китая и обратно. Осенью этого года в Челябинск вновь прибудут бизнесмены из Китая на 4 конференцию малого и среднего предпринимательства, а в следующем году уже в Китае пройдет круглый стол по развитию сотрудничества в научно-технической сфере.
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