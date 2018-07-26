Бизнес-мероприятия с Китаем расписали на год вперед

После успешной конференции, которая прошла недавно в Челябинске с представителями бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян, стороны подготовили план мероприятий на год вперед.

4 июля была запущена авиалиния, по которой раз в неделю курсирует самолет из Китая и обратно. Осенью этого года в Челябинск вновь прибудут бизнесмены из Китая на 4 конференцию малого и среднего предпринимательства, а в следующем году уже в Китае пройдет круглый стол по развитию сотрудничества в научно-технической сфере.