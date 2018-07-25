Власти Казахстана ограничили ввоз мяса птицы и яиц с территории РФ

Сегодня стало известно, что власти Казахстана ограничили ввоз в страну птицы, пера и пуха с территории РФ. Данные меры были приняты в связи со вспышками птичьего гриппа в некоторых областях России.

На официальном сайте Россельхознадзора РФ говорится, что решение о временных ограничениях ввоза живой птицы, мяса, яиц, пера и пуха принял Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Кроме того, на территорию страны пока не позволят ввозить птицеводческую продукцию, которая не прошла тепловую обработку, корма, кормовые добавки и охотничьи трофеи.

Напомним, ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Ростовской, Орловской и Нижегородской областях России.