Совфед планирует в субботу рассмотреть закон о повышении НДС до 20%

В ходе заседания, которое состоится в субботу, Совфед намерен рассмотреть закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20 процентов. Об этом сообщила замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.

Согласно последней информации, вышеуказанный документ планируется предварительно рассмотреть завтра в рамках заседания комитета с участием Минфина, передает РИА "Новости".

Напомним, закон, о котором идет речь, подразумевает сохранение всех льготных ставок по НДС на нынешнем уровне, а также оставляет за автопроизводителями право получать вычеты на суммы НДС, выплаченные в ходе приобретении товаров и услуг, даже в том случае, если они покупались за счет бюджетных инвестиций и субсидий.