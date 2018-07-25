Совфед планирует в субботу рассмотреть закон о повышении НДС до 20%
25 июля 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе заседания, которое состоится в субботу, Совфед намерен рассмотреть закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20 процентов. Об этом сообщила замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.
Согласно последней информации, вышеуказанный документ планируется предварительно рассмотреть завтра в рамках заседания комитета с участием Минфина, передает РИА "Новости".
Напомним, закон, о котором идет речь, подразумевает сохранение всех льготных ставок по НДС на нынешнем уровне, а также оставляет за автопроизводителями право получать вычеты на суммы НДС, выплаченные в ходе приобретении товаров и услуг, даже в том случае, если они покупались за счет бюджетных инвестиций и субсидий.
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