Российские авиакомпании предупреждают о росте цен на билеты

Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Отмечается, что цены растут из-за весеннего скачка стоимости на горючее. Авиабилеты подорожают в среднем на 10%.

С 26 июля «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор для всех авиакомпаний группы, кроме дискаунтера «Победа». Об этом предупреждается в письме турагентам, сообщает Ura.ru. Для эконом-класса стоимость билетов повысится на 200 рублей, для «комфорта» - на 400 рублей.

Стоимость билетов в пакетных турах возрастет на 10% в зимнем сезоне и у других авиакомпаний. Недавно ряд зарубежных авиакомпаний заявил о росте топливных сборов на 20—40 евро на международных рейсах.