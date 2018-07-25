//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Spice Girls снова вместе и готовят тур
- Экс-солистка группы Hi-Fi ждёт второго ребёнка
- Шумиху вокруг долгов Депардье в России назвали пиар-акцией
- Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Российские авиакомпании предупреждают о росте цен на билеты
25 июля 2018, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Отмечается, что цены растут из-за весеннего скачка стоимости на горючее. Авиабилеты подорожают в среднем на 10%.
С 26 июля «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор для всех авиакомпаний группы, кроме дискаунтера «Победа». Об этом предупреждается в письме турагентам, сообщает Ura.ru. Для эконом-класса стоимость билетов повысится на 200 рублей, для «комфорта» - на 400 рублей.
Стоимость билетов в пакетных турах возрастет на 10% в зимнем сезоне и у других авиакомпаний. Недавно ряд зарубежных авиакомпаний заявил о росте топливных сборов на 20—40 евро на международных рейсах.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп доволен реформированием украинской газотранспортной системы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Пострадавший в Эйсмсбери рассказал, что нашел яд на улице, но принял их за духи
//В мире
Опубликована запись разговора Трампа и Коэна по поводу выплат экс-модели Playboy
//Культура
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить
//Новости партнеров
//Наука
В Китае обнаружены более ста гробниц, которым порядка 2,5 тысяч лет
//В мире
Российские дипломаты планируют 26 июля посетить Марию Бутину
//Новости СМИ2
//В мире
В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций
//Общество
Минобороны похвалилось успешными учениями, но пользователи разоблачили фальшивку
//Новости Redtram
//Политика
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами
//Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева
//Общество
Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести
//Общество
Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму
//Общество
//В мире
В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма
//Футбол
Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"
//Политика
Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма
//В мире
//В мире