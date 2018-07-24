На Южном Урале зарегистрировали кластер легкой промышленности

Этот вопрос прорабатывался специалистами регионального минэконома с прошлого года. на днях В Минюсте был зарегистрирован АНО «Промышленный кластер специальной экипировки», в который вошли 10 предприятий нашего региона и Башкирии.

Один из участников – первый резидент ТОСЭР «Бакал» - готова инвестировать 593 миллиона рублей в создание швейного производства. На нем будут трудиться 250 человек.

- Создание такого кластера позволит развивать новые компетенции в производстве, создавать дополнительные рабочие места, - отметил вице-губернатор региона Руслан Гаттаров. - Постепенно возможно перепрофилировать предприятия региона покупать нетканые материалы для дорожного строительства и легкой промышленности у предприятий этого кластера.

Добавим, что центр кластерного развития был создан по распоряжению главы региона Бориса Дубровского два года назад. За это время на Южном Урале уже создан промышленный кластер по изготовлению деталей.