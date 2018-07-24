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В Челябинске проведут еще один тест-драйв автобуса на газе
24 июля 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Минэкономразвития Южного Урала рассказали, как специалисты намерены переводить городской транспорт на газовое топливо, а также где построят заправки и какие эксперименты намерены провести.
Главе Минэконома Сергею Смольникову доложили, что автобусы накатывают за день около 250 километров. Лучше всего будет установить для них заправки на конечных станциях. В некоторых автобусах опробуют бесконтактную систему оплаты банковской картой, а также закупят новый теплый десятиметровый автобус с низким полом от компании «РариТЭК Холдинг». Его будут тестировать в суровых южноуральских условиях и, если все пройдет удачно, город готов закупить 150 таких новинок.
Напомним, что глава региона Борис Дубровский поставил подчиненным задачу решить вопрос экологии. Использование газомоторного топлива снизит нагрузку на атмосферу областного центра.
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