Миасс может стать ТОСЭР

Благодаря получению статуса ТОСЭР город Миасс в Челябинской области привлечет 3.7 миллиардов рублей инвестиций, откроет более 2 тысяч вакансий и станет еще одним "локомотивом" развития региона. Соответствующую заявку уже отправили в федеральный Минэконом, рассказал сегодня, 23 июля, глава Южного Урала Борис Дубровский.

Напомним, что в Челябинской области статусы ТОСЭР получили уже 4 города: Это Верхний Уфалей, Бакал,а также две "запретки" - Снежинск и Озерск. По мнению главы региона Бориса Дубровского, Миасс - город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего технологичного бизнеса. Губернатор заявил, что регион ждет положительного решения правительства "на низком старте".