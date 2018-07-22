Сечин: «Роснефть» может начать развивать собственную сеть АЗС в Германии

Нефтяная корпорация «Роснефть» поставляет свою продукцию на немецкий рынок. Топливо «Роснефти» продается сейчас в Германии в сети автомобильных заправок парнеров компании. Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин полагает, что в скором времени «Роснефть» может начать развивать собственную сеть АЗС на территории ФРГ.

Интервью Сечина показал телеканал «Россия 1». Сечин уточнил, что напрямую продукция «Роснефти» в Германии происходит через сети АЗС партнеров ВР и Total, и, возможно, компания начнет развивать собственную сеть. В 2017 году «Роснефть» открыла в Берлине дочерний офис Rosneft Deutschland GmbH. Российская корпорация владеет акциями трех крупных немецких НПЗ с общим объемом переработки 12,5 млн тонн нефти, что составляет более 12% мощностей Германии.