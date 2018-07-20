С белорусскими шампиньонами что-то не так

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу 24 июля, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. На некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.

Получается, что вместе с белорусскими грибами в Россию может поступать продукция из стран, попавших под санкции. В ведомстве очень обеспокоены тем, что отсутствует контроль со стороны белорусского надзорного ведомства при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, которые планируется доставить в Россию.

Россельхознадзор попросил белорусскую сторону провести расследование по данному факту.





