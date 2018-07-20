Новак раскритиковал законопроект США о санкциях против «Северного потока-2»
20 июля 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Министр энергетики России Александр Новак раскритиковал законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2", который предложил американский сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.
Новак еще документ не видел, но когда он действительно появится - изучит. Пока о санкция в отношении газопровода, по которому, как предполагается, газ по дну Балтийского моря пойдет из России и Германию, сообщили СМИ.
"Мы должны изучить его с точки зрения юриспруденции", - сказал глава Минэнерго и добавил, что то, что сейчас в СМИ пишут, "это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", — сообщает РИА Новости.
Сенатор-республиканец считает, что страны - участницы НАТО должна закупать американские энергоресуры. Он предложил создать "трансатлантическую энергетическую стратегию". В проекте предлагается экспортировать газ из США в страны НАТО без лицензии.
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