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Новак раскритиковал законопроект США о санкциях против «Северного потока-2»

20 июля 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Новак раскритиковал законопроект США о санкциях против «Северного потока-2»
фото: pixabay.com

Министр энергетики России Александр Новак раскритиковал законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2", который предложил американский сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо. 

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По итогам встречи по газу Новак назвал условия нового контракта с Украиной

Новак еще документ не видел, но когда он действительно появится - изучит. Пока о санкция в отношении газопровода, по которому, как предполагается,  газ по дну Балтийского моря пойдет из России и Германию,  сообщили СМИ.

"Мы должны изучить его с точки зрения юриспруденции", - сказал глава Минэнерго и добавил, что то, что сейчас в СМИ пишут, "это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", — сообщает РИА Новости.

Сенатор-республиканец считает, что страны - участницы НАТО должна закупать американские энергоресуры. Он предложил создать "трансатлантическую энергетическую стратегию". В проекте предлагается экспортировать газ из США в страны НАТО без лицензии.

 

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