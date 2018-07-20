Новак раскритиковал законопроект США о санкциях против «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак раскритиковал законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2", который предложил американский сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо. По итогам встречи по газу Новак назвал условия нового контракта с Украиной

Новак еще документ не видел, но когда он действительно появится - изучит. Пока о санкция в отношении газопровода, по которому, как предполагается, газ по дну Балтийского моря пойдет из России и Германию, сообщили СМИ.

"Мы должны изучить его с точки зрения юриспруденции", - сказал глава Минэнерго и добавил, что то, что сейчас в СМИ пишут, "это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", — сообщает РИА Новости.

Сенатор-республиканец считает, что страны - участницы НАТО должна закупать американские энергоресуры. Он предложил создать "трансатлантическую энергетическую стратегию". В проекте предлагается экспортировать газ из США в страны НАТО без лицензии.