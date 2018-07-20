Правительству предложили занять у населения деньги на медицину и образование

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству занять у населения деньги для финансирования расходов на образование и медицину. Для этого предлагается выпуск целевых облигаций.

По подсчетам экономистов, такая мера могла бы принести бюджету до 0,5 процента ВВП. По сведениям экспертов ВШЭ, большинство россиян готовы покупать новый финансовый инструмент, тем самым давать деньги на развитие социально важных экономических направлений, пишет РБК.

По словам директора Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимира Климанова, сейчас в России уже и так есть софинансирование со стороны населения - платная система высшего образования, большой сектор добровольного медицинского страхования.