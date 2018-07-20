Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Кредитная организация Акционерное общество «Тагилбанк», Свердловская область, г. Нижний Тагил, лишена лицензии на проведение банковских операций. С 20 июля 2018 года лицензию у «Тагилбанка» отозвал Центральный банк России. ЦБ отозвал лицензию у самарского Газбанка

Сообщение об отзыве лицензии у «Тагилбанка» опубликовано на сайте Центробанка. «Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 апреля 2018 года занимал 421 место в банковской системе России.

В этом месяце ранее ЦБ отозвал лицензию у другого регионально банка - самарского "Газбанка".

В сообщении ЦБ указано, что "Газбанк" систематически скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от выполнения требований надзора.