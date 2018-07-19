Совместные решения депутатов ЗСК

Сегодня председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко провел в кубанском парламенте совместное заседание комитетов по внесению изменений в краевые госпрограммы. Мероприятие состоялось по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко. На повестке дня – согласование изменений в четыре госпрограммы.

В совещании приняли участие депутаты пяти комитетов – по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, по развитию АПК и продовольствию, по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, по вопросам строительства и ЖКХ, по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, а также начальники финансово-экономического и правового управлений ЗСК.

Открывая совещание, Николай Кравченко отметил, что от оперативного внесения изменений в госпрограммы края зависит их своевременное выполнение.

«Вся наша деятельность направлена на эффективную и качественную работу госпрограмм края. Поэтому будем продолжать работать, по мере необходимости согласовывая вносимые в них поправки», – сказал Николай Кравченко.

В рамках мероприятия заместители руководителей профильных министерств – координаторы программ рассказали о предлагаемых в них поправках. По словам замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Михаила Тимофеева, финансирование программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» планируется увеличить на 252, 2 млн рублей. Как отметил замминистра, деньги пойдут на субсидии сельхозпредприятиям, поддержку сельскохозяйственным кооперативам, подготовку кадров для агропромышленного комплекса, а также укрепление малых форм хозяйствования, занимающихся садоводством. Средства на перечисленные мероприятия в краевом бюджете предусмотрены.

Николай Кравченко напомнил представителям профильных министерств, что в соответствии с бюджетным законодательством необходимо параллельно с внесением изменений в программы разрабатывать и включать в них порядок и условия методик предоставления субсидий их получателями. Председатель бюджетного комитета отметил, что это придаст прозрачность работе с программами, поможет населению оперативно узнавать, на каких условиях они смогут получить господдержку.

В ходе совещания участники мероприятия обсудили поправки в программы «Развитие ЖКХ» и «Информационное общество Кубани».

Заместитель министра труда и социального развития края Юлия Шабалина подробно остановилась на поправках в программу «Дети Кубани». Как отметила замминистра, на июльской сессии ЗСК дополнительно увеличено финансирование программы на 28 млн рублей. За счет этих средств будет приобретено 615 путевок для санаторно-курортного лечения детям с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, это позволит полностью закрыть потребность в выделении путевок для этой категории детей.

По итогам принято решение поддержать предложенные министерствами изменения в программы.