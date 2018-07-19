Уральская ВСМ вызвала интерес у немецких инвесторов

Инвестировать средства, предложить варианты кредитования и выступить одним из техпартнеров строительства выразила желание немецкая компания. Инициатива была следствием договоренностей, которые были достигнуты в рамках переговоров представителей Германии и главы Южного Урала Бориса Дубровского на минувшей международной выставке ИННОПРОМ-2018.

В Минэкономе Южного Урала уточнили, что такое предложение обсудили в среду, 18 июля, руководитель рабочей группы «Немецкая инициатива по развитию ВСМ в России» Рольф Эпштайн и вице-губернатором Челябинской области Руслан Гаттаров.

Сейчас эксперты немецкой компании рассматривают проект магистрали, который соединит Екатеринбург и Челябинск. У них накоплен беспрецедентный опыт в реализации подобных инициатив.