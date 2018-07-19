США колонизировали российскую IT-отрасль

Американцы 400 лет назад за какие-то финтифлюшки выменяли у индейцев остров Манхэттен. По тем деньгам им это обошлось всего в 24 доллара. Сегодня янки таким же образом замахнулись аж на всю Россию.



Именно экономика целеполагает науку, а не наоборот. По мнению научного руководителя НИИ системных исследований РАН, академика Владимира Бетелина, к сожалению, нашу науку, как, впрочем, и наши IT-отрасли и даже образование целеполагает не наша, а чужая экономика.



Российская наука сегодня работает на экономику полупроводников США. В 2015 году весь глобальный рынок полупроводников оценивался в 335 миллиардов долларов. Половину из них производили в США, 17% – в Южной Корее, 11% – в Японии, 9% – в ЕС, 4% – в Китае. Только одна американская компания INTEL контролирует 60% мирового рынка микропроцессоров объёмом 71,5 миллиарда долларов. Больше половины вычислительных модулей для серверов и персональных компьютеров – на основе микропроцессоров INTEL. В 2016 году он произвёл сотни миллионов полупроводниковых изделий, выручка от продаж которых составила 55 миллиардов долларов!



В целом зависимость нашего IT-оборудования от импорта составляет от 80% до 100%. Это означает, что российские IT-компании фактически «танцует» экономика полупроводников США.



Широкой публике может показаться, что наши министры совершенно бескорыстно работают на США. Но, говоря красивые слова о цифровой экономике как о «нашем всём», они лоббируют интересы американских монополистов на рынке полупроводников и систем управления.



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