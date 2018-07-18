Россия выбыла из числа крупнейших держателей гособлигаций США

Россия перестала быть в числе крупнейших держателей гособлигаций США. В апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму в 48,7 миллиарда долларов. На конец мая у России оставались облигации на 14,9 миллиардов долларов, меньше, чем у Казахстана или ЮАР.

Американское Министерство финансов опубликовало отчет странах, являщихся наиболее крупными держателями американских ценных бумаг. В списке 33 страны. России в списке нет.

Еще в марте текущего года Россия тогда находилась в середине списка, обходя в том числе Канаду, Францию и Германию, держа в американских облигациях 96 миллиардов долларов. Получается, за два месяца Россия отказалась от бумаг более, чем на 80 миллиардов долларов.

Комментируя 19 июня апрельские показатели, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски — финансовые, экономические, геополитические, - сообщает РБК.

Глава Центробанка РФ отказалась объяснять, куда ЦБ вложил резервы, выведенные из США.