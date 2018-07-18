По итогам встречи по газу Новак назвал условия нового контракта с Украиной
18 июля 2018, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Берлине состоялись трехсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и Еврососюза. По итогам "газовых" переговоров глава Министерства энергетики РФ Александр Новак раскрыл детали встречи и нового договора по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию.
Новак отметил, что в ходе трехстороннего совещания стороны пришли к мнению о необходимости урегулирования всех споров между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз" - Украина. Действие контракта на транзит газа из России через Украину в Евросоюз истекает в 2019 году.
Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович вчера заявил, что Россия и Украина признали необходимость разработки нового соглашения по транзиту газа после завершения срока действия контракта.
Шефчович отметил, что ключевым вопросом, который обсуждался на трехсторонней встрече ЕС, России и Украины в Берлине была возможность заключения в начале 2020 года долговременного и экономически обоснованного соглашения о транзите российского газа.
Глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что в перспективе стороны составят документ, который будет соответствовать европейскому законодательству. По его мнению, через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10-15%, транзит "голубого топлива" через Украину сохранится.
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