По итогам встречи по газу Новак назвал условия нового контракта с Украиной

В Берлине состоялись трехсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и Еврососюза. По итогам "газовых" переговоров глава Министерства энергетики РФ Александр Новак раскрыл детали встречи и нового договора по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию.

Новак отметил, что в ходе трехстороннего совещания стороны пришли к мнению о необходимости урегулирования всех споров между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз" - Украина. Действие контракта на транзит газа из России через Украину в Евросоюз истекает в 2019 году.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович вчера заявил, что Россия и Украина признали необходимость разработки нового соглашения по транзиту газа после завершения срока действия контракта.

Шефчович отметил, что ключевым вопросом, который обсуждался на трехсторонней встрече ЕС, России и Украины в Берлине была возможность заключения в начале 2020 года долговременного и экономически обоснованного соглашения о транзите российского газа.

Глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что в перспективе стороны составят документ, который будет соответствовать европейскому законодательству. По его мнению, через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10-15%, транзит "голубого топлива" через Украину сохранится.