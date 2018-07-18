РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге

РМК договорилась с лидерами по управлению информационными технологиями о сотрудничестве для создания единого штаба в Екатеринбурге. Сюда будет стекаться информация о работе каждого предприятия группы компаний. Нововведения обсудило руководство РМК во время переговоров на выставке ИННОПРОМ.

Как отметил вице-президент РМК по информационным технологиям Сергей Шувалов, лидеры информационных технологий - компании Siemens, Schneider Electric и Yokogawa Electric Corporation - продемонстрировали заинтересованность в сотрудничестве. Сейчас уровень цифровизации производств достигает 75 процентов, однако этот показатель стоит улучшать.

- В данный момент все лидеры металлургической отрасли ищут и внедряют новые высокотехнологичные решения в области добычи и переработки меди в ответ на снижение содержания металла в руде, - отметил Сергей Шувалов. - Эти решения напрямую связаны с информационными технологиями, которые требуют в том числе и современные решения по безопасности. В ближайшее время мы начнем прорабатывать конкретные предложения и выберем самое оптимальное решение.