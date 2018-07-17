"Нафтогаз" отчитался о получении рекордной прибыли

"Нафтогаз" сообщил о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен (1,5 млрд долларов) за прошлый год, включив туда еще не полученные средства по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с Газпромом. Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» эксперт назвал пиаром

Без победы в арбитражных процессах в Стокгольме компания понесла бы чистый убыток, сообщается на сайте "Нафтогаза". Предприятие также отметило рост добычи газа, созданные условия для наращивания транзита, эффективную деятельность над возвратом долгов и внедрение новой закупочной системы. По информации компании, она остается самым большим донором бюджета Украины, обеспечивая около 15 процентов доходов.