Анатолий Литовченко голосует за справедливые тарифы для сельхозпроизводителей

Законопроект, предусматривающий ввести льготные тарифы на электроэнергию для предприятий АПК, внесен в Госдуму. С такой инициативой выступил Андрей Барышев, член комитета по контролю и регламенту российского парламента и Анатолий Литовченко, депутат Госдумы РФ. Законопроект также поддержали более 70 парламентариев, в том числе представители фракции «Единая Россия».

Не секрет, что тарифы на электроэнергию для предприятий агропромышленного комплекса зачастую оказываются в два-три раза выше тарифов, установленных для крупных промышленных предприятий. Такая странная закономерность может наблюдаться даже в одном регионе.

«Например, в Челябинской области один киловатт-час для сельхозпроизводителя стоит 5,78 руб., для промышленника – в два раза меньше, - рассказывает Анатолий Литовченко. – Конечно же, это сказывается на ценообразовании той продукции, которую выпускают аграрии, например, на стоимости хлебобулочных изделий!».

Напомним, Анатолий Литовченко до работы в Госдуме в течение двадцати лет возглавлял Увельский район и Совет муниципальных образований Челябинской области, поэтому эта проблема известна ему не понаслышке. Она будет актуальна всегда еще и потому, что в структуре расходов сельскохозяйственного предприятия затраты на оплату электроэнергии составляют львиную долю бюджета. Так стоит ли удивляться, что в России многие аграрии работают себе в убыток? Единственное, что они могут сделать, чтобы хоть как-то исправить ситуацию – сокращать энергопотребление в ущерб собственному производству.

Депутаты предлагают внести изменения в статью № 6 федерального закона «О развитии сельского хозяйства». Анатолий Литовченко подчеркивает, что справедливые тарифы очень важны в первую очередь для небольших сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, ведь именно они – основа стабильного и успешного развития сельских территорий, это основные и, зачастую, единственные работодатели для селян.