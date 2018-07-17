Топилин: к 2024 году пенсия россиян достигнет двух прожиточных минимумов

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин сделал во вторник, 17 июля, важное заявление. По словам главы ведомства, пенсия россиян скоро составит два прожиточных минимума.

По словам Топилина, подобная конструкция может быть достигнута в нашей стране уже через шесть лет – к 2024 году, передает сегодня ТАСС.

Напомним, накануне глава Минтруда отметил, что повышение пенсионного возраста в России положительно повлияет на рынок труда. Это произойдет из-за того, что в настоящий момент работать начинает весьма малочисленное население 90-х годов прошлого века.