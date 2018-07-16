Темпы индексации пенсии достигли рекордных значений

В понедельник, 16 июля, глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал журналистам о запланированном повышении пенсий, которые будут в два раза больше прогнозируемого уровня инфляции. В денежном эквиваленте пенсия каждого россиянина вырастет на тысячу рублей.

Если в минувшие годы темпы инфляции достигали 10-12 процентов, а индексация пенсий оставалась на уровне всего 3-4 процента в год, то теперь ситуация кардинальным образом изменится. Как уточнил глава Минтруда страны Максим Топилин, нынешняя экономическая ситуация демонстрирует темпы инфляции ниже запланированных 4 процентов. По данным экспертов, она в среднем будет составлять порядка 3.5 процентов в год.

Однако благодаря внедрению пенсионной реформы пенсия будет повышена на уровень в два раза больше текущей инфляции, то есть приблизительно на 7 процентов, или на 1 тысячу рублей.

- Это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России, - уточнил он.