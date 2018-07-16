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Темпы индексации пенсии достигли рекордных значений
16 июля 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В понедельник, 16 июля, глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал журналистам о запланированном повышении пенсий, которые будут в два раза больше прогнозируемого уровня инфляции. В денежном эквиваленте пенсия каждого россиянина вырастет на тысячу рублей.
Если в минувшие годы темпы инфляции достигали 10-12 процентов, а индексация пенсий оставалась на уровне всего 3-4 процента в год, то теперь ситуация кардинальным образом изменится. Как уточнил глава Минтруда страны Максим Топилин, нынешняя экономическая ситуация демонстрирует темпы инфляции ниже запланированных 4 процентов. По данным экспертов, она в среднем будет составлять порядка 3.5 процентов в год.
Однако благодаря внедрению пенсионной реформы пенсия будет повышена на уровень в два раза больше текущей инфляции, то есть приблизительно на 7 процентов, или на 1 тысячу рублей.
- Это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России, - уточнил он.
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