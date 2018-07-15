Экономисты дали прогноз о курсе рубля после встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Эксперты решили дать прогноз об изменении курса рубля после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки. Специалисты отмечают, что итоги саммита непредсказуемы.

Экономисты, однако, убеждены, что даже сам факт встречи российского и американского политика является прекрасным знаком для рынков, передает РИА "Новости".

По словам экспертов, прорывные договоренности по итогам саммита а Финляндии являются маловероятными, поэтому реакция рынков, вероятнее всего, будет краткосрочной, что будет заметно в росте волатильности.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча Путина и Трампа. Главы двух стран проведут переговоры в президентском дворце в центре города.