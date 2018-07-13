РМК представила на ИННОПРОМе инвестпроекты на 180 млрд рублей

Русская медная компания намерена вложить в развитие Челябинской области около 180 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство передовых производств, где будут работать еще порядка 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников.

Как рассказал председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин во время осмотра экспозиции РМК на международной выставке ИННОПРОМ-2018 зампредседателю правительства России Дмитрию Козаку и главе Минпромторга страны Денису Мантурову, основным проектом является Томинский ГОК — это 77 миллиардов рублей инвестиций и около 2,5 тысяч рабочих мест.

Вторым по значимости выступает новый завод по автоклавному производству катодной меди, который будет построен на Михеевском ГОКе — еще 45 миллиардов и 1000 трудоустроенных специалистов. Следующее значимое направление — открытие в Кыштыме на базе КМЭЗ производства медной электролитической фольги. Это добавит три миллиарда рублей вложений в регион и позволит устроить около 100 работников.

Президент РМК Всеволод Левин рассказал, что все представленные компанией инвестпроекты полностью отражают долгосрочную стратегию.

- Новые предприятия позволят увеличить предложение востребованной на рынке продукции из меди и в дальнейшем способствовать социально-экономическому развитию Южного Урала и всей страны, - отметил Всеволод Левин.