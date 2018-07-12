Эксперт рассказал о выгоде от продления продуктового эмбарго

Президент Плодоовощного союза РФ Сергей Королев оценил сегодня выгоды от продления продуктового эмбарго. Соответствующее решение ранее во вторник, 12 июля, принял президент России Владимир Путин.

По словам эксперта, пролонгирование продуктового эмбарго до конца грядущего года, вероятно, позволит России на 80 процентов обеспечить население помидорами отечественного производства. Кроме того, российские производители смогут покрыть не менее 90 процентов рынка огурцов, передает РИА "Новости".

Напомним, РФ ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года. За это время отечественным производителям удалось почти полностью произвести импортозамещение по огурцам.