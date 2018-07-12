США намерены вводить санкции в отношении стран, покупающих нефть у Ирана

В четверг, 12 июля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки намерены вводить санкции против государств, приобретающих нефть у Ирана. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

В частности, США готовы устанавливать ограничения в отношении Китая и России, сообщил глава американского Минфина Стивен Мнучин в рамках слушаний в конгрессе, передает РИА "Новости".