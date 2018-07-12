«Территория Бизнеса» поможет предприятиям «дорасти» до требований заказчиков

Предприятия Челябинской области могут стать партнерами крупных компаний благодаря программе «доращивания поставщиков». В «Территории Бизнеса» открыт прием заявок для предприятий, желающих стать поставщиками.

Услуга по «доращиванию» оказывается предприятиям, готовым производить продукцию, включенную в реестр приоритетных товаров, работ и услуг, составленный Корпорацией МСП. В настоящее время ведется работа по включению закупок крупных компаний Челябинской области. В реестр уже внесены закупки Производственного объединения «Маяк» и МП трест «Теплофикация».

«Челябинская область является одним из пилотных регионов, внедряющих мероприятия по «доращиванию» поставщиков для участия в закупках крупных компаний, в том числе с государственным участием, по методике Корпорации МСП. Это новая мера поддержки бизнеса и прекрасная возможность для предпринимателей расширить рынок сбыта и увеличить прибыль предприятия», – говорит генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Программу «доращивания поставщиков» реализует Региональный центр инжиниринга, осуществляющий деятельность в МФЦ «Территория Бизнеса». «Для участия в программе предусматривается проведение отбора субъектов МСП по результатам квалификационной оценки с последующим формированием на федеральном уровне Реестра надежных поставщиков. На сегодняшний день открыт прием заявок, и мы готовы помогать предприятиям совершенствоваться и выходить на новый уровень», - говорит Леонид Исенко, руководитель Центра инжиниринга Челябинской области.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки можно обратиться в Региональный центр компетенций по «доращиванию» поставщиков – Региональный центр инжиниринга по тел.: 8 (351) 214-06-07 или электронной почте info@inzhener74.ru.

Ознакомиться с Реестром приоритетной продукции Корпорации МСП можно здесь.