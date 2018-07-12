Президент России продлил продуктовое эмбарго

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 июля, принял важное решение. Согласно последней информации, глава государства продлил действие указа о продуктовом эмбарго до конца будущего года.

Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован на официальном портале правовой информации. В указе подчеркивается, что действие отдельных специальных экономических мер, которые предусматриваются указом президента России от 5 августа 2014 года, продлевается до 31 декабря 2019 года.

Продуктовое эмбарго пролонгируется в отношении тех государств, которые ранее приняли санкции в отношении Российской Федерации.