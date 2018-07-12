Президент России продлил продуктовое эмбарго
12 июля 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 июля, принял важное решение. Согласно последней информации, глава государства продлил действие указа о продуктовом эмбарго до конца будущего года.
Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован на официальном портале правовой информации. В указе подчеркивается, что действие отдельных специальных экономических мер, которые предусматриваются указом президента России от 5 августа 2014 года, продлевается до 31 декабря 2019 года.
Продуктовое эмбарго пролонгируется в отношении тех государств, которые ранее приняли санкции в отношении Российской Федерации.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес