Эксперты предсказывают надвигающуюся опасность для мировой экономики

Эксперты говорят о необратимости второй волны кризиса, заявляя, что размер глобального долга в первом квартале 2018 года составляет более $247 триллионов долларов.

Основная часть мирового долга порядка 178 триллионов долларов приходится на развитые экономики, оставшиеся 69 триллионов долларов - на развивающиеся рынки, сообщает РБК.

Эксперты приводят и относительные показатели межгосударственного долга. И тут складывается серьезная картина: ситуация в 2018 году еще хуже, чем в 2007 накануне первой волны финансового кризиса. В этом году может возникнуть вторая волна, передает НСН слова экспертов. Возможные эпицентры, в которых она может начаться – США, ЕС, Китай.

Относительный показатель совокупного долга в соединенных штатах приближается к показателю 300% ВВП, в Европейском Союзе те же цифры. А в Китае, с учетом их теневого бэнкинга, то есть тех институтов, которые не имеют лицензии на операции и не контролируются Народным Банком Китая, это еще столько же, итого 600% ВВП.

Вторая волна будет значительно серьезнее, и как и в те годы может распространиться от США до России. Эксперты говорят о бездействии российской власти в вопросе превентивной подготовки ко второй волне финансового кризиса, отмечает издание.

Что следует предпринять? Необходимо ввести ограничения на трансграничное движение капитала. Стоит уменьшить его отток за пределы страны, продолжать наращивать денежную массу для так называемого количественного смягчения.