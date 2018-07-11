Налоговая запросила у Минфина доступ к финасовым данным физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена получить право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок. Цель ФНС при этом - борьба с незаконным предпринимательством.

Сейчас налоговики имеют доступ к информации о счетах и платежах россиян лишь в рамках выездной или камеральной проверки. ФНС хочет получать информацию о счетах физлиц вне рамок проверок с целью "совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности". Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Запрос направлен в Министерство финансов, - сообщает "Коммерсантъ". В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.