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Налоговая запросила у Минфина доступ к финасовым данным физлиц

11 июля 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Налоговая запросила у Минфина доступ к финасовым данным физлиц
фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена получить право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок. Цель ФНС при этом - борьба с незаконным предпринимательством.

Сейчас налоговики имеют доступ к информации о счетах и платежах россиян лишь в рамках выездной или камеральной проверки. ФНС хочет получать информацию о счетах физлиц вне рамок проверок с целью "совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности". Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.
Запрос направлен в Министерство финансов, - сообщает "Коммерсантъ". В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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