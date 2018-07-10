Борис Дубровский пригласил участников ИННОПРОМа на Российско-Китайский форум

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский пригласил всех участников международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая вчера открылась в Екатеринбурге, на Российско-Китайский форум. Он откроется в сентябре этого года в Челябинске.

Напомним, что в столице Южного Урала в сентябре этого года состоится IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

- Практически у всех уральских регионов накоплен свой опыт взаимодействия с китайскими партнерами, - отметил глава региона. - Этот форум дает возможность проанализировать его, поделиться перспективными идеями и планами. Для нашего региона «восточный вектор» остается в числе приоритетов.

Глава региона отметил, что в прошлом году оборот торговли Южного Урала с Китаем вырос на 168 процентов, и именно в регионах происходит решение ключевых вопросов бизнеса.