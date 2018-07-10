Кувейту есть, что позаимствовать у РМК

В первый же день на стенде РМК наблюдается настоящий аншлаг. В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 его посетили почетные гости: главы регионов, бизнесмены и представители делегаций порядка 50 стран. Представители Кувейта подчеркнули, что в их стране есть, чему поучиться у Русской медной компании.

Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин продемонстрировал посетителям свои инновационные разработки в сфере добычи и переработки меди, а также представил инвестпроекты.

- Стенд полностью соответствует современным технологиям, которые используются в РМК, – сказал глава Челябинской области Борис Дубровский. - Совершенно гармонирует с этим! Двадцать первый век!