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Кувейту есть, что позаимствовать у РМК

10 июля 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Кувейту есть, что позаимствовать у РМК

В первый же день на стенде РМК наблюдается настоящий аншлаг. В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 его посетили почетные гости: главы регионов, бизнесмены и представители делегаций порядка 50 стран. Представители Кувейта подчеркнули, что в их стране есть, чему поучиться у Русской медной компании.

Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин продемонстрировал посетителям свои инновационные разработки в сфере добычи и переработки меди, а также представил инвестпроекты.

- Стенд полностью соответствует современным технологиям, которые используются в РМК, – сказал глава Челябинской области Борис Дубровский. - Совершенно гармонирует с этим! Двадцать первый век!

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

На Южном Урале изменилась тройка лидеров рейтинга АПЭК 11:20

Сегодня, 10 июля, представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров рассказал, что в июньском рейтинге изменилась тройка лидеров. Напомним, что данный рейтинг ежемесячно оценивает рейтинг политического влияния региона. >>

Борис Дубровский пригласил участников ИННОПРОМа на Российско-Китайский форум 11:15

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский пригласил всех участников международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая вчера открылась в Екатеринбурге, на Российско-Китайский форум. Он откроется в сентябре этого года в Челябинске. >>
Кувейту есть, что позаимствовать у РМК

Кувейту есть, что позаимствовать у РМК 11:08

В первый же день на стенде РМК наблюдается настоящий аншлаг. В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 его посетили почетные гости: главы регионов, бизнесмены и представители делегаций порядка 50 стран. Представители Кувейта подчеркнули, что в их стране есть, чему поучиться у Русской медной компании. >>

РМК начнет поиск и разработку меди в Магадане 09:56

Русская медная компания заключила соглашение о сотрудничестве с Магаданской область. Она намерена начать поиск и разработку меди, а также, возможно, построит здесь ГОК. >>
РМК откроет единственный в России завод медной электролитической фольги

РМК откроет единственный в России завод медной электролитической фольги 09:09

На заводе, который откроют уже летом следующего года в Кыштыме, порядка 100 высококвалифицированных работников будут производить до 1 тысячи тонн электролитической фольги из меди ежегодно. Она необходима для производства плат для электроники и строительства приборов. >>

Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Татарстан 09.07 14:23

Сегодня, 9 июля, в столице Урала на международной выставке ИННОПРОМ-2018 Борис Дубровский и Рустам Минниханов подписали план мероприятий, в котором указано, как будет реализовываться и соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает комплекс мероприятий, запланированный на 2018-2020 год. >>

//Новости МирТесен



В школе Еманжелинска откроют радиостанцию 09.07 13:52

Благодаря содействию депутата Госдумы Анатолия Литовченко в школе для особых детей Еманжелинска откроют собственную радиостанцию. Свое согласие выделить дополнительные 105 тысяч рублей на эти цели выразил глава района Евгений Светлов. >>
РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества»

РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества» 09.07 12:48

В понедельник, 9 июля, в столице Урала Екатеринбурге стартовала международной выставки ИННОПРОМ-2018. Здесь РМК продемонстрировала гостям удивительный стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества», где рассказывается о роли меди в эволюции и методиках ее добычи и обработки. >>

«МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры 09.07 11:05

Из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале энергетики ОАО «МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры. >>

//Новости Гнездо.ру

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На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения

На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения 09.07 10:53

В Екатеринбурге сегодня, 9 июля, стартовала деловая программа IX международной промышленной выставки «Иннопром». В глобальном форуме участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 стран. >>

В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений 06.07 13:32

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77. >>
Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области 06.07 13:22

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора. >>

//Новости Redtram

Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции 06.07 12:01

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>
РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации» 06.07 11:54

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля. >>
В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»

В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус» 05.07 16:28

21 июля в Челябинском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты, большое количество животных, украшает манеж авторский реквизит и декорации. >>

//Новости ADWILE

Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек 05.07 16:15

Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек. >>
На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки

На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки 05.07 15:10

Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города. >>

Депутаты города Миасса не выбрали главу 05.07 14:58

Сегодня, 5 июля, в Миасском городском округе не состоялись выборы градоначальника. Из 23 депутатов 12 испортили бюллетени, остальные голоса распределились следующим образом: 2 голоса депутаты отдали за Данилу Михеева, и 9 – за Анатолия Лобко. >>
Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей 05.07 14:26

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность». >>
Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область 05.07 14:02

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город». >>

Дмитрий Федечкин не станет мэром Миасса 05.07 08:45

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сегодня утром,5 июля, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на кресло мэра Миасса. В итоге конкурсная комиссия должна выбрать минимум двух кандидатов из восьми претендентов. О причинах своего поступка Дмитрий Федечкин подробно рассказал на своей страничке в соцсети. >>

//Новости партнеров

К обсуждению пенсионной реформы активно подключились профсоюзы 04.07 14:46

Южноуральские профсоюзы активно подключились к обсуждению пенсионной реформы. >>

Венгрия примет участие в выставке Иннопром - 2018 04.07 12:40

Венгрия стала шестой страной, которая примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9-12 июля, Екатеринбург) в формате национального стенда. Другие национальные стенды представят Германия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония, а также самую масштабную национальную экспозицию представит страна-партнер Республика Корея. >>
Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске

Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске 03.07 18:23

Нашумевшие романы «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска» автора Владимира Торина изданы в новом формате покетбук. Небольшие книги в мягком переплете уже поступили в книжные магазины Челябинска. >>

Южноуральские коммунальщики могут ответить за ямы на дорогах 03.07 13:56

Порядка 15 дорог Южного Урала были раскопаны коммунальными службами для починки труб. Они не вернули объекты в первозданный вид, а в некоторых местах и вовсе не огородили опасный участок. Из-за такой ямы 21 июня погиб мотоциклист. >>

Выборы главы Миасса начались сегодня 03.07 13:36

Сегодня, 3 июля, в Миассе стартовали выборы главы. Из 10 претендентов на кресло градоначальника один отсеялся из-за неверно подготовленных документов. Глава города определится 5 июля. Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к заседанию конкурсной комиссии, которая определит кандидатов на кресло мэра Миасса. >>
В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»

В Челябинске открывается «Школа предпринимательства» 03.07 12:53

В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля. >>

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