РМК откроет единственный в России завод медной электролитической фольги

На заводе, который откроют уже летом следующего года в Кыштыме, порядка 100 высококвалифицированных работников будут производить до 1 тысячи тонн электролитической фольги из меди ежегодно. Она необходима для производства плат для электроники и строительства приборов.

Вчера, 9 июля, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин представил перспективы нового производства зампредседателю правительства России Дмитрию Козаку и главе Минпрома России Денису Мантурову на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Он отметил, что мощность завода можно при желании увеличить в три раза, и он полностью покроет потребности страны в высокотехнологичной продукции, а впоследствии может отправиться на экспорт.

- Такая медная продукция очень нужна, - добавил Дмитрий Козак. - Мы буквально перешли на соседний стенд — и увидели потенциальных потребителей этих медных технологий. Российские предприятия будут работать в кооперации, продукция будет востребована на российском и мировом рынке, это очень важно.