Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Татарстан

Сегодня, 9 июля, в столице Урала на международной выставке ИННОПРОМ-2018 Борис Дубровский и Рустам Минниханов подписали план мероприятий, в котором указано, как будет реализовываться и соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает комплекс мероприятий, запланированный на 2018-2020 год.

- У нас сложились тесные экономические связи в самых разных отраслях – от производства продуктов питания до совместных проектов в сфере машиностроения и металлургии, - отметил губернатор Челябинской области. - Ярким примером этого взаимодействия стал запуск сервисного металлоцентра «ММК-Джошкуноз», который состоялся в Алабуге в мае 2018 года.