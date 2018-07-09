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Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с республикой Татарстан
9 июля 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 9 июля, в столице Урала на международной выставке ИННОПРОМ-2018 Борис Дубровский и Рустам Минниханов подписали план мероприятий, в котором указано, как будет реализовываться и соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает комплекс мероприятий, запланированный на 2018-2020 год.
- У нас сложились тесные экономические связи в самых разных отраслях – от производства продуктов питания до совместных проектов в сфере машиностроения и металлургии, - отметил губернатор Челябинской области. - Ярким примером этого взаимодействия стал запуск сервисного металлоцентра «ММК-Джошкуноз», который состоялся в Алабуге в мае 2018 года.
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