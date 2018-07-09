РМК представил стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества»

В понедельник, 9 июля, в столице Урала Екатеринбурге стартовала международной выставки ИННОПРОМ-2018. Здесь РМК продемонстрировала гостям удивительный стенд «ДНК цивилизации: роль меди в развитии человечества», где рассказывается о роли меди в эволюции и методиках ее добычи и обработки.

С помощью датчика все гости смогли пройти в особый калейдоскоп зеркал и попасть в самый центр кристаллической решетки этого металла. Уникальный восьмиметровый коридор украшен треугольными пластинами из 3D-принтера, которые приводят в движение 177 приводов. Все посетители смогут лично увидеть, как жили древние люди шесть тысяч лет назад и пройдут эволюцию за 15 ключевых вех становления человечества.

Стенд можно посетить до 12 июля.