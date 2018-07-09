Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Нижегородская продавщица прокалывала презервативы иностранным фанатам
2

Популярное лекарство от давления может вызывать рак
3

Стало известно о плане Киева по сдаче ДНР и ЛНР новых территорий Донбасса
4

Медики раскрыли метод снижения давления без приема лекарств
5

Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе

//Экономика 13+

На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения

9 июля 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения

В Екатеринбурге сегодня, 9 июля, стартовала деловая программа IX международной промышленной выставки «Иннопром». В глобальном форуме участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 стран.

Торжественная церемония открытия выставки проходила вчера вечером в ККТ «Космос» и Ельцин-центре — гостям и участникам показали шоу «Цифровое пространство», после чего состоялся концерт корейской группы Noreum Мachi (под занавес музыканты исполнили песню «Катюша»).

На «Иннопром» ждали председателя правительства Дмитрия Медведева, но он не смог приехать, и его заменил вице-премьер Дмитрий Козак. Вместе с Козаком в Екатеринбурге работают министр промышленности и науки Денис Мантуров и почти все его заместители.

Среди участников нынешней выставки немало компаний, ведущих свой бизнес на территории Челябинской области. Например, среди них можно найти завод «Пластмасс» (г. Копейск), одно из ведущих предприятий по производству промышленных взрывчатых веществ, крупнейший в России обувной холдинг «Юничел», одну из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России — Группу «ЧТПЗ». Также большой двухэтажный стенд на выставке представила «Русская медная компания», традиционный участник «Иннопрома».

В числе спикеров форума — вице-премьер Республики Корея Ким Донг Ен, президент Международной ассоциации робототехники Дзюнзи Цуда, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор Sollers Вадим Швецов, президент Volvo Group Мартин Лундтстед, глава Siemens Россия Дитрих Меллер, первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров, первый исполнительный вице-президент Hyundai Motor Ким Хен Чонг, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и многие другие.

Тема «Иннопрома» в этом году — «Цифровое производство». По оценкам экспертов, уже к 2020 году мировой рынок технологии цифровых производств превысит 700 млрд долларов, а к 2025 году расширится до уровня 3-4 триллионов долларов за счет новых продуктов и сервисов. Это во многом связано с тем, что ряд государств оказывает все более активную поддержку национальным концепциям развития цифровых производств.

Страной-партнером выставки стала Республика Корея. В прошлые годы партнерами были Китай, Индия и Япония. Программа «Иннопрома» включает в себя более 150 различных мероприятий. Организаторы выставки отмечают, что количество зарубежных компаний значительно превысило число российских участников.

Добавим, что в день открытия форума «Южноуральская панорама» выпустила специальный номер газеты, посвященный этому событию. В нем рассказывается о наиболее интересных инновационных решениях и разработках, сделанных на Южном Урале. Тематический выпуск «ЮП» распространяется на выставке.
«Иннопром 2018» завершится вечером 12 июля.

Фото: официальный сайт «Иннопром 2018»

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

«МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры 11:05

Из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале энергетики ОАО «МРСК Урала» рассказали, кому нужно перезаключать договоры. >>
На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения

На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения 10:53

В Екатеринбурге сегодня, 9 июля, стартовала деловая программа IX международной промышленной выставки «Иннопром». В глобальном форуме участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 стран. >>

В Челябинске отремонтируют 77 госучереждений 06.07 13:32

Борис Дубровский поручил провести анализ состояния зданий на гостевых маршрутах Челябинска для проведения саммитов ШОС и БИКС в 2020 году. Из 325 госучреждений, расположенных в этих местах, в ремонте нуждаются 77. >>
Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области 06.07 13:22

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора. >>

Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции 06.07 12:01

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>
РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации» 06.07 11:54

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля. >>

//Новости МирТесен



В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус»

В Челябинский цирк приезжает шоу «Гиппопотамус» 05.07 16:28

21 июля в Челябинском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты, большое количество животных, украшает манеж авторский реквизит и декорации. >>

Вместо заявленных 5000 на митинг в Челябинске пришли 700 человек 05.07 16:15

Вместо пяти тысяч заявленных участников на митинг против повышения пенсионного возраста пришли всего от 700 до 800 человек. >>
На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки

На садовых маршрутах Южного Урала установили остановки 05.07 15:10

Грязь и разруха – такими более 50 лет были четыре остановки на ЧМЗ. Более 300 жителей района подписали обращение к депутаты Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой помочь в благоустройстве города. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Депутаты города Миасса не выбрали главу 05.07 14:58

Сегодня, 5 июля, в Миасском городском округе не состоялись выборы градоначальника. Из 23 депутатов 12 испортили бюллетени, остальные голоса распределились следующим образом: 2 голоса депутаты отдали за Данилу Михеева, и 9 – за Анатолия Лобко. >>
Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей

Борис Дубровский и митрополит Никодим наградили еще 16 семей-долгожителей 05.07 14:26

Глава региона Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили почетные награды 16 семьям из Челябинска, которые прожили в браке более полувека. Теперь в их семье появилась медаль «За любовь и верность». >>
Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область 05.07 14:02

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город». >>

//Новости Redtram

Дмитрий Федечкин не станет мэром Миасса 05.07 08:45

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сегодня утром,5 июля, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на кресло мэра Миасса. В итоге конкурсная комиссия должна выбрать минимум двух кандидатов из восьми претендентов. О причинах своего поступка Дмитрий Федечкин подробно рассказал на своей страничке в соцсети. >>

К обсуждению пенсионной реформы активно подключились профсоюзы 04.07 14:46

Южноуральские профсоюзы активно подключились к обсуждению пенсионной реформы. >>

Венгрия примет участие в выставке Иннопром - 2018 04.07 12:40

Венгрия стала шестой страной, которая примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 (9-12 июля, Екатеринбург) в формате национального стенда. Другие национальные стенды представят Германия, Италия, Словакия, Швейцария и Япония, а также самую масштабную национальную экспозицию представит страна-партнер Республика Корея. >>

//Новости ADWILE

Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске

Книжные бестселлеры уже продаются в Челябинске 03.07 18:23

Нашумевшие романы «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска» автора Владимира Торина изданы в новом формате покетбук. Небольшие книги в мягком переплете уже поступили в книжные магазины Челябинска. >>

Южноуральские коммунальщики могут ответить за ямы на дорогах 03.07 13:56

Порядка 15 дорог Южного Урала были раскопаны коммунальными службами для починки труб. Они не вернули объекты в первозданный вид, а в некоторых местах и вовсе не огородили опасный участок. Из-за такой ямы 21 июня погиб мотоциклист. >>

Выборы главы Миасса начались сегодня 03.07 13:36

Сегодня, 3 июля, в Миассе стартовали выборы главы. Из 10 претендентов на кресло градоначальника один отсеялся из-за неверно подготовленных документов. Глава города определится 5 июля. Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к заседанию конкурсной комиссии, которая определит кандидатов на кресло мэра Миасса. >>
В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»

В Челябинске открывается «Школа предпринимательства» 03.07 12:53

В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля. >>

В «Парковом-2» не построят один многоквартирный дом 03.07 12:51

Застройщику отказали в строительстве одного многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый-2», так как он не был запланирован на первоначальной карте. Еще два дома под вопросом – их также не было предусмотрено, но 38 квартир уже продано. >>
Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей"

Борис Дубровский оценил ход реконструкции семейного парка "Рифей" 03.07 12:45

Сегодня, 3 июля, глава региона Борис Дубровский оценил ход второго этапа реконструкции семейного парка "Рифей". После его окончания с осени этого года намечены работы по третьему этапу. Как преобразится парк? >>

//Новости партнеров

В Челябинске развернули сразу три лаборатории по оценке качества воздуха 03.07 12:32

Сегодня, 3 июля, сразу три передвижные лаборатории по оценке качества воздуха появились в столице Южного Урала. Где они расположены? >>
Энергетики Златоуста победили в конкурсе профмастерства

Энергетики Златоуста победили в конкурсе профмастерства 03.07 12:05

Бригада энергетиков Златоустовских электрических сетей победили в конкурсе профмастерства. Им необходимо было продемонстрировать свои знания и умения по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. >>

В Екатеринбурге пройдёт выставка «Иннопром – 2018» 02.07 21:47

В Екатеринбурге с 9 по 12 июля пройдёт международная промышленная выставка «Иннопром – 2018». Она проводится ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. >>

В Верхнем Уфалее появился третий резидент ТОСЭР 02.07 16:06

Третьим резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее стало научно-производственное предприятие «Уралэнергохим». Оно занимается инновационными разработками в обрасти накопления электричества, и специалисты намерены производить накопители электроэнергии для производств. >>

Владимир Путин наградил губернатора Южного Урала 02.07 15:57

Благодарственным письмом наградил президент России Владимир Путин губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Почетную награду вручил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов. >>

Шесть команд сразятся за Кубок губернатора по водному поло 02.07 15:50

Вчера, 1 июля, был объявлен официальный старт Кубка губернатора Южного Урала по водному поло среди женских команд. В состязаниях сразятся сразу шесть команд из разных стран. К мероприятию создали новую ростовую куклу дельфина и дали ей имя "Уралочка". >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры