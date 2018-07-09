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На «Иннопроме 2018» представлены челябинские разработки и решения
9 июля 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Екатеринбурге сегодня, 9 июля, стартовала деловая программа IX международной промышленной выставки «Иннопром». В глобальном форуме участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 стран.
Торжественная церемония открытия выставки проходила вчера вечером в ККТ «Космос» и Ельцин-центре — гостям и участникам показали шоу «Цифровое пространство», после чего состоялся концерт корейской группы Noreum Мachi (под занавес музыканты исполнили песню «Катюша»).
На «Иннопром» ждали председателя правительства Дмитрия Медведева, но он не смог приехать, и его заменил вице-премьер Дмитрий Козак. Вместе с Козаком в Екатеринбурге работают министр промышленности и науки Денис Мантуров и почти все его заместители.
Среди участников нынешней выставки немало компаний, ведущих свой бизнес на территории Челябинской области. Например, среди них можно найти завод «Пластмасс» (г. Копейск), одно из ведущих предприятий по производству промышленных взрывчатых веществ, крупнейший в России обувной холдинг «Юничел», одну из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России — Группу «ЧТПЗ». Также большой двухэтажный стенд на выставке представила «Русская медная компания», традиционный участник «Иннопрома».
В числе спикеров форума — вице-премьер Республики Корея Ким Донг Ен, президент Международной ассоциации робототехники Дзюнзи Цуда, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор Sollers Вадим Швецов, президент Volvo Group Мартин Лундтстед, глава Siemens Россия Дитрих Меллер, первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров, первый исполнительный вице-президент Hyundai Motor Ким Хен Чонг, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и многие другие.
Тема «Иннопрома» в этом году — «Цифровое производство». По оценкам экспертов, уже к 2020 году мировой рынок технологии цифровых производств превысит 700 млрд долларов, а к 2025 году расширится до уровня 3-4 триллионов долларов за счет новых продуктов и сервисов. Это во многом связано с тем, что ряд государств оказывает все более активную поддержку национальным концепциям развития цифровых производств.
Страной-партнером выставки стала Республика Корея. В прошлые годы партнерами были Китай, Индия и Япония. Программа «Иннопрома» включает в себя более 150 различных мероприятий. Организаторы выставки отмечают, что количество зарубежных компаний значительно превысило число российских участников.
Добавим, что в день открытия форума «Южноуральская панорама» выпустила специальный номер газеты, посвященный этому событию. В нем рассказывается о наиболее интересных инновационных решениях и разработках, сделанных на Южном Урале. Тематический выпуск «ЮП» распространяется на выставке.
«Иннопром 2018» завершится вечером 12 июля.
Фото: официальный сайт «Иннопром 2018»
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