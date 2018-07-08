Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе
8 июля 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 августа некоторым россиянам пенсионного возраста увеличат сумму выплат. В Пенсионном фонде России разъяснили, что речь идет о работающих пенсионерах. Она будет индивидуальной.
Страховые пенсии пересчитают с учетом пенсионных баллов, которые были начислены по итогам 2017 года. Процесс увеличения пенсии будет проходить автоматически, пенсионерам куда-то ходить для получения допсредств не нужно.
При пересчете учитываются не более трех баллов. Один балл страховой пенсии равен 81 рублю 49 копейкам.
Сумма станет зависеть от времени выхода на пенсию, поэтому прибавка для многих станет существенно разниться.
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